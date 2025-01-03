Минздрав получил задание восстановить Охматдет - Шмыгаль
Киев • УНН
Правительство выделит 2,6 млрд грн на обновление 15 медицинских учреждений, включая восстановление «Охматдета». Программа «Доступные лекарства» получит рекордные 6,6 млрд грн и 30 новых действующих веществ.
Министерству здравоохранения поставлена задача восстановить детскую больницу "Охматдет", которая пострадала в результате удара рф в июле прошлого года. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, говоря о приоритетах в сфере здравоохранения и образования на год, передает УНН.
Детали
"Планируем также строительство и полное обновление 15 важных медицинских учреждений на сумму более 2,6 млрд гривен. Среди выбранных проектов есть подземная больница "Ковчег", онкологические и реабилитационные центры. Отдельно для Министерства здравоохранения поставлена задача восстановить "Охматдет", - сообщил Шмыгаль.
"В этом году состоится самое большое расширение программы "Доступные лекарства". Выделим для этого рекордный бюджет на уровне 6,6 млрд гривен. Будет добавлено 30 новых действующих веществ, и благодаря этому дополнительно 500 тысяч украинцев смогут существенно уменьшить расходы на лечение", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что в сфере образования продолжат реализацию политики "Школа офлайн".
Также он сообщил, что на укрытия в школах выделяют более 6 млрд грн. На модернизацию пищеблоков и школьных столовых - почти 1 млрд грн. На закупку школьных автобусов украинского производства - 1,6 млрд грн. На бесплатное горячее питание для школьников младших классов - 2,8 млрд грн.
"Такие значительные суммы демонстрируют важность для нас модернизации образования, которая также включает продолжение реформы "Новая украинская школа" и запуск пилота старшей школы. Отдельно будем работать над тем, чтобы в каждом регионе появился военный или военно-патриотический лицей", - рассказал Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, в сфере высшего образования продолжат программу грантов для студентов и должны закрепить все это соответствующей законодательной базой.
Дополнение
В октябре 2024 года медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернышук рассказывал, почему в 2024 году не удастся завершить восстановление больницы. Причиной называют то, что была изменена процедура избрания подрядчика, которая требует больше времени. Также была повторно сделана более детальная экспертиза, которая в то время находилась на завершающей стадии.
1 ноября 2024 года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в больнице "Охматдет" провели первоочередные аварийные работы и она готова к работе в осенне-зимний период.