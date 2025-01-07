"Охматдит" укладе контракт з НСЗУ: що зміниться для пацієнтів

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 109781 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 108686 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 113277 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133296 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155451 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140147 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 153034 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174774 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221157 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176541 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 130746 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 136836 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 169877 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 153102 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 130114 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 109783 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105610 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223506 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220648 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 25459 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44464 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 44739 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 83057 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 103906 перегляди
Актуальне
"Охматдит" укладе контракт з НСЗУ: що зміниться для пацієнтів

"Охматдит" укладе контракт з НСЗУ: що зміниться для пацієнтів

Київ • УНН

 • 25064 перегляди

НДСЛ "Охматдит" з 2025 року переходить на контрактування з НСЗУ та приєднується до єдиного медичного простору. Зміни передбачають безкоштовні послуги за направленням лікаря в рамках ПМГ та платні послуги без направлення.

З початку 2025 року НДСЛ "Охматдит" офіційно переходить на систему контрактування з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та приєднується до єдиного медичного простору. Про це пресслужба лікарні повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі 

"З нового року наша лікарня працює за правилами фінансування в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) та надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб. Це важливий крок до більш прозорої та ефективної системи надання медичних послуг", — йдеться у дописі.

З основних змін для пацієнтів, зокрема за контрактом передбачаються безкоштовні послуги з медичного обслуговування населення: усі медичні послуги, які входять до законтрактованих пакетів ПМГ, надаватимуть пацієнтам безкоштовно за рахунок державного бюджету за наявності електронного направлення від лікуючого/сімейного лікаря. 

Платні послуги з медичного обслуговування населення надаватимуть:

  • за плату від юридичних та фізичних осіб;
    • без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;
      • за договорами з юридичними особами.

        Повідомляється, що приєднання НДСЛ "Охматдит" до єдиної системи фінансування НСЗУ дозволить лікарні працювати за прозорими і однаковими для всіх медичних закладів країни правилами, забезпечуючи чітке розуміння пацієнтами, що саме з медичних послуг буде надано безкоштовно, а за що може бути необхідна оплата.

        Зазначається, що завдяки цьому кроку лікарня зможе ефективніше використовувати фінансові ресурси, що сприятиме покращенню якості і доступності медичних послуг для дітей. 

        Нагадаємо 

        Уряд виділить 2,6 млрд грн на оновлення 15 медичних закладів, включаючи відновлення "Охматдиту". Програма "Доступні ліки" отримає рекордні 6,6 млрд грн та 30 нових діючих речовин.

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        СуспільствоЗдоров'я
        ukrainaУкраїна
        facebookFacebook

        Звернутися з питань розміщення реклами