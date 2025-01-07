"Охматдит" укладе контракт з НСЗУ: що зміниться для пацієнтів
Київ • УНН
НДСЛ "Охматдит" з 2025 року переходить на контрактування з НСЗУ та приєднується до єдиного медичного простору. Зміни передбачають безкоштовні послуги за направленням лікаря в рамках ПМГ та платні послуги без направлення.
З початку 2025 року НДСЛ "Охматдит" офіційно переходить на систему контрактування з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та приєднується до єдиного медичного простору. Про це пресслужба лікарні повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook, пише УНН.
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"З нового року наша лікарня працює за правилами фінансування в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) та надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб. Це важливий крок до більш прозорої та ефективної системи надання медичних послуг", — йдеться у дописі.
З основних змін для пацієнтів, зокрема за контрактом передбачаються безкоштовні послуги з медичного обслуговування населення: усі медичні послуги, які входять до законтрактованих пакетів ПМГ, надаватимуть пацієнтам безкоштовно за рахунок державного бюджету за наявності електронного направлення від лікуючого/сімейного лікаря.
Платні послуги з медичного обслуговування населення надаватимуть:
- за плату від юридичних та фізичних осіб;
- без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;
- за договорами з юридичними особами.
Повідомляється, що приєднання НДСЛ "Охматдит" до єдиної системи фінансування НСЗУ дозволить лікарні працювати за прозорими і однаковими для всіх медичних закладів країни правилами, забезпечуючи чітке розуміння пацієнтами, що саме з медичних послуг буде надано безкоштовно, а за що може бути необхідна оплата.
Зазначається, що завдяки цьому кроку лікарня зможе ефективніше використовувати фінансові ресурси, що сприятиме покращенню якості і доступності медичних послуг для дітей.
Нагадаємо
Уряд виділить 2,6 млрд грн на оновлення 15 медичних закладів, включаючи відновлення "Охматдиту". Програма "Доступні ліки" отримає рекордні 6,6 млрд грн та 30 нових діючих речовин.