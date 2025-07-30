"Охматдет" получил современное хирургическое оборудование благодаря Фонду Андрея Матюхи
Киев • УНН
Национальная детская больница "Охматдет" получила новые инструменты для электролигирования от Фонда Андрея Матюхи и Good Donations. Это оборудование позволит проводить сложные операции быстрее и безопаснее, сократив время хирургии и риски.
Национальная детская больница "Охматдет" получила новое хирургическое оборудование благодаря совместной поддержке Фонда Андрея Матюхи и благотворительной организации Good Donations. Речь идёт об инструментах для электролигирования, которые применяются при сложных операциях у детей, передает УНН.
Фонд Андрея Матюхи передал больнице два типа оборудования — Ligasure Mariland и Ligasure Exact. Оба оснащены нанопокрытием и позволяют хирургам работать быстрее и безопаснее. Завотделением неотложной хирургии Роман Жежера отметил, что ежегодно в больнице проводят около 800 операций, большинство из которых — сложные. Новые инструменты позволят выполнить как минимум 70 вмешательств, сократив время операций и риски для пациентов.
Фонд Андрея Матюхи системно помогает "Охматдету"
В феврале совместно с Good Donations фонд уже передал туда ретракторную систему Thompson. Оборудование использовали более чем в сотне операций. Стоимость системы превысила 2 миллиона гривен. Новые инструменты позволят проводить ещё больше сложных хирургических вмешательств.
"Мы не впервые поддерживаем "Охматдет" и всегда стараемся оперативно закрывать самые насущные потребности больницы. Здесь работают профессиональные и преданные своему делу специалисты, и вместе с Good Donations мы делаем всё возможное, чтобы у них были современные инструменты и технологии", — подчеркнул Андрей Матюха.
Фонд Андрея Матюхи не собирается останавливаться. Команда уже работает над следующими шагами.