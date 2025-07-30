"Охматдит" отримав сучасне хірургічне обладнання завдяки Фонду Андрія Матюхи
Київ • УНН
Національна дитяча лікарня "Охматдит" отримала нові інструменти для електролігування від Фонду Андрія Матюхи та Good Donations. Це обладнання дозволить проводити складні операції швидше та безпечніше, скоротивши час хірургії та ризики.
Національна дитяча лікарня "Охматдит" отримала нове хірургічне обладнання завдяки спільній підтримці Фонда Андрія Матюхи та благодійної організації Good Donations. Йдеться про інструменти для електролігування. Їх застосовують під час складних операцій у дітей, передає УНН.
Фонд Андрія Матюхи передав лікарні два типи обладнання — Ligasure Mariland і Ligasure Exact. Обидва мають нанопокриття і дозволяють лікарям працювати швидше й безпечніше. Завідувач відділення ургентної хірургії Роман Жежера зазначив, що щороку в лікарні проводять близько 800 операцій, більшість із яких складні. Завдяки новим інструментам вдасться провести щонайменше 70 втручань, скоротивши час хірургії та ризики.
Фонд Андрія Матюхи допомагає "Охматдиту" системно
У лютому разом із Good Donations Фонд Андрія Матюхи передав туди ретракторну систему Thompson. Обладнання вже використали у понад сотні операцій. Вартість системи — понад 2 мільйони гривень. Нові ж інструменти дадуть змогу проводити ще більше складних втручань.
"Ми не вперше підтримуємо Охматдит і завжди намагаємось оперативно закривати найнагальніші потреби лікарні. Тут працюють професійні й віддані фахівці, і разом із Good Donations ми робимо все можливе, щоб у них були сучасні інструменти і технології", — наголосив Андрій Матюха.
Фонд Андрія Матюхи не планує зупинятись. Команда вже працює над наступними кроками.