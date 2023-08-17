ОК "Север" показало, как наши защитники уничтожили вражеские посты технического наблюдения

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"Результативная работа нашей артиллерии и разведчиков. Вражеская техника и личный состав добавились в перечень потерь россиян в войне с Украиной. В частности, АПТС «Гренадер» и тепловизионный комплекс «Муром»", - прокомментировало видео Оперативное командование.

Справочно

Автономный пост технического наблюдения АПТС «Гренадер» предназначен для дистанционного наблюдения за подступами к охраняемым зонам, участкам периметров и другими областями пространства с целью оценки обстановки, наблюдения за действиями и продвижением нарушителей, координации действий персонала системы визуальной информации.

Автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения «Муром-П», быстро разворачивающийся, предназначенный для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного и радиолокационного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.

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