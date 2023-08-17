ОК "Північ" показало як наші оборонці знищили ворожіі пости технічного спостереження

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"Результативна робота нашої артилерії та розвідників. Ворожа техніка та особовий склад додалися до переліку втрат росіян у війні з Україною. Зокрема, АПТС «Гренадер» та тепловізійний комплекс «Муром»", - прокоментувало відео Оперативне командування.

Довідково

Автономний пост технічного спостереження АПТС «Гренадер» призначений для дистанційного спостереження за підступами до зон, що охороняються, ділянкам периметрів та іншими областями простору з метою оцінки обстановки, спостереження за діями та просуванням порушників, координації дій персоналу системи візуальної інформації.

Автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження «Муром-П», що швидко розгортається, призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.

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