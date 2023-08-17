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Сили оборони відбили атаки ворога на східному фронті - Генштаб

Сили оборони відбили атаки ворога на східному фронті - Генштаб

Київ • УНН

 • 602010 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські війська вели безуспішні наступальні дії у районах Авдіївки та Мар'їнки, Сеньківки та Богданівки на сході, повідомили у четвер у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - повідомили у Генштабі у соцмережі X.

Також Сили оборони України, як зазначається, продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

У Генштабі повідомили, що Сили оборони мали успіх у напрямку південніше звільненого Урожайного.

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