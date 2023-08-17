Сили оборони мали успіх у напрямку південніше Урожайного - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українські війська мали успіх у напрямку південніше Урожайного та закріплюються, повідомили у четвер у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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Сили оборони України, як повідомляється, продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
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"У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомили в Генштабі у соцмережі X.
"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - вказали у Генштабі.
Нагадаємо
16 серпня у Генштабі повідомили, що Сили оборони звільнили Урожайне у Донецькій області та закріплюються на досягнутих рубежах.