ОК "Юг": в Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остается в ракетно безопасных участках. В то время как два ракетных носителя держат 16 "калибров" наготове, а три вдк – на дежурстве. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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В Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу.
"Актуальность угрозы ракетных ударов означает, что не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, следует соблюдать правила двух стен. В информационном пространстве четко отфильтровывать пропагандистские вбросы, доверять только достоверным источникам и силам обороны. Не помогайте врагу и не мешайте нашим защитникам", - пишут в ОК "Юг".
Напомним
В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.