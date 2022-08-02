ОК "Юг": в Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу

Цитата

В Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу.

"Актуальность угрозы ракетных ударов означает, что не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, следует соблюдать правила двух стен. В информационном пространстве четко отфильтровывать пропагандистские вбросы, доверять только достоверным источникам и силам обороны. Не помогайте врагу и не мешайте нашим защитникам", - пишут в ОК "Юг".

Напомним

В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.