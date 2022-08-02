ОК "Юг": в Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу

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14 марта, 19:57 • 98820 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113467 просмотра

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14 марта, 14:57 • 136807 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Корабельная группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остается в ракетно безопасных участках. В то время как два ракетных носителя держат 16 "калибров" наготове, а три вдк – на дежурстве. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

В Черном море раздувает шторм, что повышает минную угрозу. 

"Актуальность угрозы ракетных ударов означает, что не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, следует соблюдать правила двух стен. В информационном пространстве четко отфильтровывать пропагандистские вбросы, доверять только достоверным источникам и силам обороны. Не помогайте врагу и не мешайте нашим защитникам", - пишут в ОК "Юг".

Напомним 

В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.

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