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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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ОК "Південь": в Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу

ОК "Південь": в Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 14 бойових кораблів та катерів. Місце їх маневрування залишається в ракетно безпечних ділянках. В той час як два ракетних носії тримають 16 "Калібрів" напоготові, а три вдк – на чергуванні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

В Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу. 

"Актуальність загрози ракетних ударів означає, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо це доцільно, слід дотримуватися правила двох стін. В інформаційному просторі чітко відфільтровувати пропагандистські вкиди, довіряти тільки достовірним джерелам і силам оборони. Не допомагайте ворогу і не заважайте нашим захисникам", - пишуть в ОК "Південь".

Нагадаємо 

В Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега.

Українські Національні Новини

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