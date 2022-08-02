ОК "Південь": в Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу

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В Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу.

"Актуальність загрози ракетних ударів означає, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо це доцільно, слід дотримуватися правила двох стін. В інформаційному просторі чітко відфільтровувати пропагандистські вкиди, довіряти тільки достовірним джерелам і силам оборони. Не допомагайте ворогу і не заважайте нашим захисникам", - пишуть в ОК "Південь".

Нагадаємо

В Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега.