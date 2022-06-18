ОК "Юг": украинские военные уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинские защитники на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 “Буратино”, гаубицу “Мста-Б”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.
Детали
В общей сложности уничтожено 18 единиц техники, в том числе самоходная пушка “Гиацинт”, три многоцелевых бронированных тягача, девять единиц автомобильной и бронированной техники.
Уничтожен очередной полевой склад боеприпасов. Ликвидированы 57 российских оккупантов. Остальные потери уточняются.
Напомним
Военно-морские силы Украины ударили ракетами Harpoon по буксиру черноморского флота рф “Василий Бех”, который вез русских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК “ТОР”.
По предварительным данным, вследствие ракетного удара было поражено 70% экипажа, судьба других — неизвестна.