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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 56651 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 98313 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 75335 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53842 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73573 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ОК "Юг": украинские военные уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинские защитники на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 “Буратино”, гаубицу “Мста-Б”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.

Детали

В общей сложности уничтожено 18 единиц техники, в том числе самоходная пушка “Гиацинт”, три многоцелевых бронированных тягача, девять единиц автомобильной и бронированной техники.

Уничтожен очередной полевой склад боеприпасов. Ликвидированы 57 российских оккупантов. Остальные потери уточняются.

Напомним

Военно-морские силы Украины ударили ракетами Harpoon по буксиру черноморского флота рф “Василий Бех”, который вез русских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК “ТОР”.

По предварительным данным, вследствие ракетного удара было поражено 70% экипажа, судьба других — неизвестна.

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