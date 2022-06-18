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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 6747 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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ОК "Південь": українські військові знищили російський Т-72 та систему "Буратіно"

ОК "Південь": українські військові знищили російський Т-72 та систему "Буратіно"

Київ • УНН

 • 161232 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Українські захисники на півдні знищили російський танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 “Буратіно”, гаубицю “Мста-Б”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.

Деталі

Загалом знищено 18 одиниць техніки, зокрема самохідна гармата “Гіацинт”, три багатоцільові броньовані тягачі, дев’ять одиниць автомобільної і броньованої техніки.

Знищено черговий польовий склад боєприпасів. Ліквідовані 57 російських окупантів. Решта втрат уточнюється.

Нагадаємо

Військово-морські сили України вдарили ракетами Harpoon по буксиру чорноморського флоту рф “Василь Бех”, який віз російських військових до острова Зміїний і мав на борту ЗРК “ТОР”.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару було вражено 70% екіпажу, доля інших — невідома.

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