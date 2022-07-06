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13:44 • 7215 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 22760 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 42444 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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ОК "Юг": украинская авиация дважды обстреляла опорные пункты оккупантов в районе Благодатного

ОК "Юг": украинская авиация дважды обстреляла опорные пункты оккупантов в районе Благодатного

Киев • УНН

 • 116545 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинская авиация дважды обстреляла опорные пункты оккупантов в районе Благодатного на юге Украины. Об этом информирует УНН. 

Подробности

Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты уточняются.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения путем отработки огневых задач за предыдущие сутки уничтожили 18 рашистов, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона-С», 1 зенитную установку 23-го калибра, 1 гаубицу, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.

Напомним

Оккупанты более 55 раз обстреляли Сумскую область. В результате уничтожено промышленное предприятие.

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