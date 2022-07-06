ОК "Юг": украинская авиация дважды обстреляла опорные пункты оккупантов в районе Благодатного
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинская авиация дважды обстреляла опорные пункты оккупантов в районе Благодатного на юге Украины. Об этом информирует УНН.
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Украинские авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты уточняются.
Ракетно-артиллерийские и другие подразделения путем отработки огневых задач за предыдущие сутки уничтожили 18 рашистов, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона-С», 1 зенитную установку 23-го калибра, 1 гаубицу, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.
Напомним
Оккупанты более 55 раз обстреляли Сумскую область. В результате уничтожено промышленное предприятие.