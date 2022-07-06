ОК "Південь": українська авіація двічі обстріляла опорні пункти окупантів в районі Благодатного

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Українські авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли 2 авіаційні удари по опорним пунктам ворога в районі Благодатного. Результати уточнюються.

Ракетно-артилерійські та інші підрозділи шляхом відпрацювання вогневих завдань за попередню добу знищили 18 рашистів, 2 самохідних артилерійсько-мінометних установок «Нона-С», 1 зенітну установку 23-го калібру, 1 гаубицю «Мста-Б», 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 складів боєприпасів.

Нагадаємо

Окупанти понад 55 разів обстріляли Сумську область. У результаті знищено промислове підприємство.