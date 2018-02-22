ОИ-2018: женский немецкий дуэт победил в соревнованиях по бобслею

Всего на 0,07 секунды немки опередили команду США в составе Эланы Мейерс Тейлор и Лаурен Гиббс, которым достался серебряный комплект наград. Тройку на пьедестале заперли бобслеистки из Канады Кейли Хамфрис Хезер Моисей которые становились олимпийскими чемпионками Сочи.

Примечательно, что сборная-дебютант Олимпийских игр Нигерия в данном виде программы заняла заключительное 20-е место с отставанием в 7,15 с. Еще одна “экзотическая” сборная — Ямайка заняла 19 место +3,49 с.

Заметим, что Тейлор и Гиббс в Сочи также имели серебряные награды в бобслейський дисциплине двоек.

Добавим также, 23-е зимние Олимпийские игры происходят в Пчьончхани (Южная Корея), которая завоевала это право в борьбе с двумя другими городами-претендентами французским Анси и немецким Мюнхеном.