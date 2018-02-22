ОІ-2018: жіночий німецький дует тріумфував у змаганнях з бобслею

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Німецькі бобслеїстки Маріям Яманка і Ліза Буквіц стали олімпійськими чемпіонками в змаганнях двійок на Олімпіаді у Пхьончхані, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Всього на 0,07 секунди німкені випередили команду США у складі Елани Меєрс Тейлор та Лаурен Гібс, яким дістався срібний комплект нагород. Трійку на п’єдесталі замкнули бобслеїстки з Канади Кейлі Хамфріс Хезер Мойс, які ставали олімпійськими чемпіонками Сочі.

Примітно, що збірна-дебютант олімпійських ігор Нігерія у даному виді програми посіла заключне 20-те місце із відставанням в 7,15 с. Ще одна “екзотична” збірна — Ямайка зайняла 19 сходинку +3,49 с.

Зауважимо, що Тейлор та Гібс в Сочі також мали срібні нагороди в бобслейській дисципліні двійок.

Додамо також, 23-ті зимові Олімпійські ігри відбуваються в Пчьончхані (Південна Корея), яка виборола це право у боротьбі із двома іншими містами-претендентами французьким Ансі та німецьким Мюнхеном.

Українські Національні Новини

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