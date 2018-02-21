ОИ-2018: украинцы не прошли в финал в командном спринте в лыжных гонках
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинские спортсмены продолжили выступления в одиннадцатый соревновательный день Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
Мужская сборная Украины в составе Андрея Орлика и Алексея Красовского заняла десятое место из 14 в полуфинальном заезде командного спринта по лыжным гонкам. "Желто-голубые" уступили победителю 1:28,53 мин. С этой гонки в финал вышли пять команд.
Женская команда в составе Марины Анцибор и Татьяны Антипенко заняли последнюю 10-ю строчку - 1:21,48 мин и остались без финала.
Как сообщал УНН, украинцы остались без наград в лыжной гонке свободным стилем.