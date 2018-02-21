ОІ-2018: українці не пройшли до фіналу у командних спринтах в лижних гонках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українські спортсмени продовжили виступи в одинадцятий змагальний день Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані, передає УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
Чоловіча збірна України у складі Андрія Орлика та Олексія Красовського посіла 10-е місце із 14 у півфінальному заїзді командного спринту з лижних гонок. "Жовто-блакитні" поступилися переможцю 1:28,53 хв. Із цих перегонів до фіналу вийшли п'ять команд.
Жіноча команда у складі Марини Анцибор та Тетяни Антипенко посіли останню 10-ту сходинку - 1:21,48 хв і залишились без фіналу.
Як повідомляв УНН, українки залишились без нагород у лижній гонці вільним стилем.