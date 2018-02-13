ОИ-2018: украинец не смог финишировать в горнолыжном виде спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В четвертый день зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхан состоялись заезды спортсменов в горнолыжном спорте в дисциплине "комбинация", где борьбу за награду вел украинец Иван Ковбаснюк, информирует УНН со ссылкой на сайт Олимпиады-2018.
Дисциплина состояла из скоростного спуска и слалома. В скоростном Ковбаснюк показал 57-й результат (1:24,21 мин), отстав от первого места, которое завоевал Томас Дрессен из Германии, почти пять секунд.
Однако, слалом нашему соотечественнику не удалось завершить, он упал и не получил итогового места в данном виде программы.
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Олимпийское "золото" досталось австрийцу Марселу Хиршеру с итоговым временем 2:06,52 мин. На 0,23 с отстал обладатель "серебра" француз Алексис Пентюро. Другой француз Виктор Муфф-Жанде завоевал "бронзу".
Заметим, что "комбинацию" в целом вышла 37 спортсменов из 65 стартовавших.