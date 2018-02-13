ОІ-2018: українець не зміг фінішувати у гірськолижному виді спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У четвертий день зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані відбулися заїзди спортсменів у гірськолижному спорті в дисципліні "комбінація", де боротьбу за нагороду вів українець Іван Ковбаснюк, інформує УНН з посиланням на сайт Олімпіади-2018.
Дисципліна складалася із швидкісного спуску та слалому. У швидкісному Ковбаснюк показав 57-й результат (1:24,21 хв), відставши від першого місця, яке завоював Томас Дрессен з Німеччини, на майже п’ять секунд.
Однак, слалом нашому співвітчизнику не вдалося завершити, він впав та не отримав підсумкового місця у даному виді програми.
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Олімпійське "золото" дісталося австрійцю Марселу Хіршеру з підсумковим часом 2:06,52 хв. На 0,23 с відстав володар "срібла" француз Алексіс Пентюро. Інший француз Віктор Муффа-Жанде виборов "бронзу".
Зауважимо, що "комбінацію" загалом подолало 37 спортсменів із 65, які стартували.