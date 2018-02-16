ОИ-2018: швейцарец Колонья победил в лыжной гонке, украинцы оказались в девятом десятке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На олимпийских зимних играх состоялась мужская лыжная гонка с раздельным стартом на 15 км, сообщает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады-2018 и НОК Украины.
Победный результат гонки установил швейцарец Дарио Колонья - 33:49.9 мин. От него на 18,3 с отстал норвежец Симен Крюгер. Тройку призеров замкнул олимпийский атлет России Денис Спицов +23 с.
Также в соревнованиях принимали участие два представителя от Украины. Алексей Красовский стал лишь 84-м, уступив на финише триумфатору 5:21,4 мин, а Андрей Орлик занял 86 строчку +5:27,4 мин.
"Свободный стиль - это не моя гонка. Она всегда сложно дается. Сегодня трасса была тяжелой, местами лыжи плохо ехали. Пытался рассчитать силы на всю дистанцию, это у меня получилось. Сегодня выложился на максимум", - рассказал Красовский.
Заметим, что всего в гонке приняли участие 119 спортсменов, два из которых до финиша не добрались.
Напомним, что Орлику и Красовскому также не удавалось пройти квалификацию в мужском олимпийском спринте.