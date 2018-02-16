ОІ-2018: швейцарець Колонья переміг у лижній гонці, українці опинилися в дев'ятому десятку

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. На олімпійських зимових іграх відбулася чоловіча лижна гонка з роздільним стартом на 15 км, повідомляє УНН з посиланням на сайт Олімпіади-2018 і НОК України.

Переможний результат перегонів встановив швейцарець Даріо Колонья — 33:49,9 хв. Від нього на 18,3 с відстав норвежець Сімен Крюгер. Трійку призерів замкнув олімпійський атлет Росії Денис Спіцов +23 с.

Також у змаганнях приймали участь два представники від України. Олексій Красовський став лише 84-м, поступившись на фініші тріумфатору 5:21,4 хв, а Андрій Орлик посів 86 рядок +5:27,4 хв.

“Вільний стиль — це не моя гонка. Вона завжди складно дається. Сьогодні траса була важкою, місцями лижі погано їхали. Намагався розрахувати сили на всю дистанцію, це в мене вийшло. Сьогодні виклався на максимум”, — розповів Красовський.

Зауважимо, що всього у гонці взяли участь 119 спортсменів, два з яких до фінішу не дісталися.

Нагадаємо, що Орлику і Красовському також не вдавалося пройти кваліфікацію у чоловічому олімпійському спринті.

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