Огрызко: провести "референдум" на оккупированном Донбассе означает повторить то, что было в Крыму

"Обсуждать что-то без участия того, кого это касается, - совершенно бессмысленно и безрезультатно", - сказал эксперт.

Огрызко отметил, что информация о предложениях Путина относительно так называемого референдума не является официальной - пока она остается на уровне будто бы источников из российской дипломатии, обнародованных в СМИ.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами 19 июля рассказал, как предлагал президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

"... к заявлениям российских чиновников надо относиться, как к ретрансляторам дезинформации и лжи. Мы уже неоднократно были свидетелями того, что на черное говорится белое, на белое - черное. Поэтому, пока мы не получим официальной информации с американской стороны, комментировать заявления российских лжецов вряд ли целесообразно", - сказал Огрызко.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой предоставить официальное разъяснение вероятного предложения президента России Путина президенту США Трампу о проведении референдума на Донбассе.

"Если же говорить по сути, то провести "референдум" на оккупированной части Донбасса под дулами пулеметов и автоматов означает повторить то, что было сделано в Крыму. Господин Путин на пресс-конференции (в Хельсинки - ред.) прямо и недвусмысленно подтвердил, что этот референдум организовала Россия", - сказал Огрызко.

Отметим, во время пресс-конференции после саммита с Трампом в Хельсинки, говоря о незаконно аннексированном Крыме, Путин сказал "мы провели референдум".

"И хотя там как-то пытались подправить его слова в стенограмме, мир увидел и услышал, что это произошло именно таким образом. Итак, то же самое сегодня хотят сделать на Донбассе. Для проведения таких вещей есть стандарты. Под дулами автоматов никакие выборы, референдумы и другие публичные акции не проводятся. Поэтому по своей сути это абсурд. Надеюсь, украинская сторона не только не будет (предложение о проведении референдума - ред.) обсуждать - оставит без внимания", - отметил эксперт.