Огризко: провести "референдум” на окупованому Донбасі означає повторити те, що було в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Пропозиція президента Росії Володимира Путіна до президента США Дональда Трампа щодо проведення референдуму на Донбасі, яку він начебто зробив на саміті в Гельсінкі потребує додаткових роз'яснень, а сам такий “референдум” є абсурдною пропозицією. Таку думку у коментарі УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
“Обговорювати щось без участі того, кого це стосується — абсолютно безглуздо і безрезультатно”, — сказав експерт.
Огризко наголосив, що інформація про пропозиції Путіна щодо так званого референдуму не є офіційною — поки вона залишається на рівні начебто джерел з російської дипломатії, оприлюднених в ЗМІ.
Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Президент Росії Володимир Путін на закритій частині наради з послами 19 липня розказав, як пропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум в невизнаних “ДНР” і “ЛНР”.
“...до заяв російських посадовців треба ставитись, як до ретрансляторів дезінформації і брехні. Ми вже неодноразово були свідками того, що на чорне говориться біле, на біле — чорне. Тому, допоки ми не отримаємо офіційної інформації з американського боку, коментувати заяви російських брехунів навряд чи доцільно”, — сказав Огризко.
Раніше віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна звернулась до США з проханням надати офіційне роз’яснення ймовірної пропозиції президента Росії Путіна президентові США Трампу щодо проведення референдуму на Донбасі.
“Якщо ж говорити по-суті, то провести "референдум“ на окупованій частині Донбасу під дулами кулеметів і автоматів означає повторити те, що було зроблено в Криму. Пан Путін на прес-конференції (у Гельсінкі — ред.) прямо і недвозначно підтвердив, що цей референдум організувала Росія”, — сказав Огризко.
Зазначимо, під час прес-конференції після саміту з Трампом у Гельсінкі, говорячи про незаконно анексований Крим, Путін сказав “ми провели референдум”.
“І хоч там якось намагались підрихтувати його слова у стенограмі, світ побачив і почув, що це відбулось саме таким чином. Отже, те ж саме сьогодні хочуть зробити на Донбасі. Для проведення таких речей є стандарти. Під дулами автоматів жодні вибори, референдуми чи інші публічні акції не проводяться. Тому по своїй суті це абсурд. Сподіваюсь, українська сторона не те що не буде (пропозицію щодо проведення референдуму - ред.) обговорювати — залишить без уваги”, — наголосив експерт.