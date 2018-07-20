Огризко: провести "референдум” на окупованому Донбасі означає повторити те, що було в Криму

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 49704 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 99617 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 96097 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 123108 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 101659 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118685 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159375 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189843 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293283 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167248 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.6 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 47583 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 47703 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 50375 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 45996 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 70948 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 123108 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 162785 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293283 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 223581 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 249894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 27990 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 50718 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55643 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54061 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68304 перегляди
Актуальне
Огризко: провести "референдум” на окупованому Донбасі означає повторити те, що було в Криму

Огризко: провести "референдум” на окупованому Донбасі означає повторити те, що було в Криму

Київ • УНН

 • 18388 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Пропозиція президента Росії Володимира Путіна до президента США Дональда Трампа щодо проведення референдуму на Донбасі, яку він начебто зробив на саміті в Гельсінкі потребує додаткових роз'яснень, а сам такий “референдум” є абсурдною пропозицією. Таку думку у коментарі УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

“Обговорювати щось без участі того, кого це стосується — абсолютно безглуздо і безрезультатно”, — сказав експерт.

Огризко наголосив, що інформація про пропозиції Путіна щодо так званого референдуму не є офіційною — поки вона залишається на рівні начебто джерел з російської дипломатії, оприлюднених в ЗМІ.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Президент Росії Володимир Путін на закритій частині наради з послами 19 липня розказав, як пропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум в невизнаних “ДНР” і “ЛНР”.

“...до заяв російських посадовців треба ставитись, як до ретрансляторів дезінформації і брехні. Ми вже неодноразово були свідками того, що на чорне говориться біле, на біле — чорне. Тому, допоки ми не отримаємо офіційної інформації з американського боку, коментувати заяви російських брехунів навряд чи доцільно”, — сказав Огризко.

Раніше віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна звернулась до США з проханням надати офіційне роз’яснення ймовірної пропозиції президента Росії Путіна президентові США Трампу щодо проведення референдуму на Донбасі.

“Якщо ж говорити по-суті, то провести "референдум“ на окупованій частині Донбасу під дулами кулеметів і автоматів означає повторити те, що було зроблено в Криму. Пан Путін на прес-конференції (у Гельсінкі — ред.) прямо і недвозначно підтвердив, що цей референдум організувала Росія”, — сказав Огризко.

Зазначимо, під час прес-конференції після саміту з Трампом у Гельсінкі, говорячи про незаконно анексований Крим, Путін сказав “ми провели референдум”.

“І хоч там якось намагались підрихтувати його слова у стенограмі, світ побачив і почув, що це відбулось саме таким чином. Отже, те ж саме сьогодні хочуть зробити на Донбасі. Для проведення таких речей є стандарти. Під дулами автоматів жодні вибори, референдуми чи інші публічні акції не проводяться. Тому по своїй суті це абсурд. Сподіваюсь, українська сторона не те що не буде (пропозицію щодо проведення референдуму - ред.) обговорювати — залишить без уваги”, — наголосив експерт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,759.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.05
Ethereum
$2,063.42