Объявили гуманитарный коридор для кораблей: россия ищет заложников, которые живым щитом прикроют флот

Детали

Отмечается, что 24 марта 2022 года международным каналом связи и безопасности мореплавания военный корабль российского флота обратился ко всем судам, заблокированным в портах Украины, с предложением выйти по гуманитарному коридору.

Военные страны-агрессора безосновательно обвинили украинский флот, который якобы заминировал акваторию Черного моря и препятствует выходу иностранных судов.

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“Обращаем внимание, что никакими договоренностями на международном уровне провозглашенный россией гуманитарный коридор не подтвержден, не гарантирован. Таким образом, очевидным является намерение под видом гуманитарной миссии создать для себя "живой щит" из гражданских судов для дальнейшего безнаказанного обстрела Украины. Понимая это и прислушиваясь рекомендаций украинской стороны, на сегодня ни одно иностранное судно не пристало на предложение агрессоров”, - отметили в ведомстве.

Добавим

Заминировав Черное море, россия пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами.



