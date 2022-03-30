Оголосили гуманітарний коридор для кораблів: росія шукає заручників, які живим щитом прикриють флот

Деталі

Наголошується, що 24 березня 2022 року міжнародним каналом зв’язку та безпеки мореплавства військовий корабель російського флоту звернувся до всіх суден, заблокованих в портах України, із пропозицією вийти гуманітарним коридором.

Військові країни-агресора безпідставно звинуватили український флот, який, нібито, замінував акваторію Чорного моря та перешкоджає виходу іноземних суден.

Цитата

“Звертаємо увагу, що ніякими домовленостями на міжнародному рівні проголошений росією гуманітарний коридор не підтверджений, не гарантований. Таким чином, очевидним є намір, під виглядом гуманітарної місії, створити для себе "живий щит" з цивільних суден для подальшого безкарного обстрілу України. Розуміючи це і дослухаючись рекомендацій української сторони, на сьогодні жодне іноземне судно не пристало на пропозицію агресорів”, – наголосили у відомстві.

Додамо

Замінувавши Чорне море, росія намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.



