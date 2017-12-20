Прокуратура объявила подозрение двум работникам "Укрзализныци" за присвоение 800 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Киевская прокуратура объявила подозрение двум работникам "Укрзализныци" за присвоение 800 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении двум работникам Киевской дистанции пути регионального филиала" Юго-Западная железная дорога "ПАО "Украинская железная дорога", - говорится в сообщении.
Установлено, что начальник одного из участков, сговорившись со своим подчиненным, вносил в отчетную документацию ложные сведения с целью дальнейшего завладения государственным имуществом.
Так, в ноябре прошлого года на выезде с территории ПЧ-3 (отраслевой службы пути производственного подразделения "Киевская дистанция пути" регионального филиала "Юго-Западная железная дорога "ПАО "Украинская железная дорога") был остановлен посторонний грузовой автомобиль, в прицепе которого находились новые элементы верхнего строения пути без сопроводительных документов на их происхождения на общую сумму свыше 800 тыс. грн.
В ходе следствия установлено, указанные элементы были списаны начальником участка как такие, смонтированных в пути во время ремонта железнодорожного пути на закрепленной за ним территорией.
По результатам расследования начальнику участка инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 15; ч. 3, ч.5, ст.27; ч.5 ст. 191; ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины, а его подчиненному ч. 3 ст. 15; ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за получение взятки в четыре миллиона грн.