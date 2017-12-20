Прокуратура оголосила підозру двом працівникам “Укрзалізниці" за привласнення 800 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Київська прокуратура оголосила підозру двом працівникам “Укрзалізниці” за привласнення 800 тис.грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру двом працівникам Київської дистанції колії регіональної філії “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Українська залізниця”, йдеться у повідомленні.
Встановлено, що начальник однієї з дільниць, змовившись зі своїм підлеглим, вносив у звітну документацію неправдиві відомості з метою подальшого заволодіння державним майном.
Так, в листопаді минулого року на виїзді з території ПЧ-3 (галузевої служби колії виробничого підрозділу “Київська дистанція колії” регіональної філії “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Українська залізниця”) був зупинений сторонній вантажний автомобіль, в причепі якого знаходилися нові елементи верхньої будови колії без супровідних документів на їх походження на загальну суму понад 800 тис. грн.
В ході слідства встановлено, вказані елементи були списані начальником дільниці як такі, що змонтовані в колію під час ремонту залізничного шляху на закріпленій за ним території.
За результатами розслідування начальнику дільниці інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15; ч. 3, ч.5, ст.27; ч.5 ст. 191; ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, а його підлеглому ч. 3 ст. 15; ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, посадовців "Укрзалізниці" судитимуть за отримання хабара у чотири млн грн.