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Оффшоры Суркисов выиграли суд у ПриватБанка на 350 млн долларов: Малюська обещает обжаловать решение

Киев • УНН

 • 17295 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Суд удовлетворил заявление "британских компаний", аффилированных с братьями Суркисами, и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд гривен. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook и пообещал обжаловать решение в апелляционной инстанции, передает УНН.

Оффшоры Суркисов выиграли суд у ПриватБанка на 350 млн долларов: Малюська обещает обжаловать решение

"Суд удовлетворил заявление "британских компаний" (аффилированных с братьями Суркисами) и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд гривен (точную сумму смогу сказать после получения текста решения завтра утром)", - написал Малюська и добавил, что "мы обязательно обжалуем решение в апелляционной инстанции".

Детальный план и прогноз следующих действий участников спора напишу завтра после получения текста решения, отметил министр.

Он также предупредил о возможных манипуляциях: "компании-истцы и их владельцы точно будут распространять информацию о том, что правда за ними, что у них отобрали деньги и что эти деньги будут потрачены на полезные для общества нужды".

"Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по существу взыскал миллиарды гривен из государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства ПриватБанк должен. Без установления того, не истекла ли давность. Без установления каких-либо фактов по делу. Уверен, справедливость по делу будет возобновлено", - отметил Малюська.

Напомним, что 10 июня 2020 Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда Киева от 2017 года, которым государственный ПриватБанк был обязан обслуживать депозитные договоры шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка 259 млн долл. в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов. 6 августа 2020 года компании увеличили иск до 350 млн долл.

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