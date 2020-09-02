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Офшори Суркісів виграли суд у ПриватБанку на 350 млн доларів: Малюська обіцяє оскаржити рішення

Київ • УНН

 • 17295 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Суд задовольнив заяву “британських компаній”, афілійованих з братами Суркісами, та у якості забезпечення позову та без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з ПриватБанку близько 9 мільярдів гривень. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook і пообіцяв оскаржити рішення в апеляційній інстанції, передає УНН.

Офшори Суркісів виграли суд у ПриватБанку на 350 млн доларів: Малюська обіцяє оскаржити рішення

"Суд задовольнив заяву «британських компаній» (афілійованих з братами Суркісами) та у якості забезпечення позову та без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з ПриватБанку близько 9 мільярдів гривень (точну суму зможу сказати після отримання тексту ухвали завтра вранці)", - написав Малюська і додав, що "ми обов’язково оскаржимо ухвалу в апеляційній інстанції".

Детальний план та прогноз наступних дій учасників спору напишу завтра після отримання тексту ухвали, зазначив міністр.

Він також попередив про можливі маніпуляції: "компанії-позивачі та їх власники точно будуть поширювати інформацію про те, що правда за ними, що у них відібрали грошті та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби".

"Це маніпуляція. Ключове інше – суд без розгляду справи по суті стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти ПриватБанк винен. Без встановлення того, чи не сплила давність. Без встановлення будь-яких фактів у справі. Впевнений, справедливість у справі буде відновлено", - зазначив Малюська.

Нагадаємо, що 10 червня 2020 року Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів України на рішення Печерського районного суду Києва від 2017 року, яким державний ПриватБанк був зобов'язаний обслуговувати депозитні договори шести англійських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів.

Київський апеляційний суд залишив в силі постанову судді Печерського районного суду Підпалого по фактичному стягненню з державного ПриватБанку 259 млн дол. на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів. 6 серпня 2020 року компанії збільшили позов до 350 млн дол.

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