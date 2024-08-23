Оформляли паспорта украинцам за рубежом: в Одесской области разоблачили масштабную схему для уклонистов
Киев • УНН
Контрразведка СБУ ликвидировала схему уклонения от мобилизации в Одесской области. Задержаны должностные лица ГМС и ЦПАУ, которые оформляли загранпаспорта без физического присутствия за $500-2500.
Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Правоохранители задержали руководителя местного райотдела ГМС и двух его подчиненных, а также чиновника регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.
Отмечается, что фигуранты наладили "схему" получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.
Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не становиться на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.
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Во время 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:
- более 300 тыс. долларов США и более 60 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем;
- почти 200 печатей и штампов, которые использовали в «схеме».
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам ГМС (сейчас они уже уволены), одному работнику ЦПАУ, посреднику и еще одному участнику сделки по ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц)
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Дополнение
Следователи выяснили, что организаторы сделки изготавливали для уклонистов загранпаспорта с грубым нарушением процедуры: без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.
Для оформления документов чиновники ГМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" из дистанционно присланной фотографии. Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.
Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности. По данным следствия, в целом дельцы получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов.
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Напомним
В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов.