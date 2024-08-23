Оформляли паспорта украинцам за рубежом: в Одесской области разоблачили масштабную схему для уклонистов

Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Правоохранители задержали руководителя местного райотдела ГМС и двух его подчиненных, а также чиновника регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.

Отмечается, что фигуранты наладили "схему" получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.

Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не становиться на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.

Організував схему для ухилянтів: у Києві затримали чоловіка, який незаконно переправляв військовозобов'язаних за кордон

Во время 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

более 300 тыс. долларов США и более 60 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем;

почти 200 печатей и штампов, которые использовали в «схеме».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам ГМС (сейчас они уже уволены), одному работнику ЦПАУ, посреднику и еще одному участнику сделки по ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - резюмировали в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Дополнение

Следователи выяснили, что организаторы сделки изготавливали для уклонистов загранпаспорта с грубым нарушением процедуры: без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.

Для оформления документов чиновники ГМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" из дистанционно присланной фотографии. Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности. По данным следствия, в целом дельцы получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов.

Все документы, выданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой - подчеркнули в СБУ.

Напомним

В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов.