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Оформляли паспорти українцям за кордоном: на Одещині викрили масштабну схему для ухилянтів

Оформляли паспорти українцям за кордоном: на Одещині викрили масштабну схему для ухилянтів

Київ • УНН

 • 24011 перегляди

Контррозвідка СБУ ліквідувала схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Затримано посадовців ДМС та ЦНАП, які оформляли закордонні паспорти без фізичної присутності за $500-2500.

Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі 

Правоохоронці затримали очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

Зазначається, що фігуранти налагодили "схему" одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України і намагаються "віддалено" оформити закордонні паспорти.

Така "схема" дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

Організував схему для ухилянтів: у Києві затримали чоловіка, який незаконно переправляв військовозобов'язаних за кордон 17.07.24, 14:22 • 29312 переглядiв

Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів вилучено:

  • понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;
  • майже 200 печаток і штампів, які використовували у «схемі».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС (наразі вони вже звільнені), одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

- резюмували в СБУ. 

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури: без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах.

Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок "робили" із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників.

Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тис. американських доларів, залежно від терміновості. За даними слідства, загалом ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

Усі документи, видані із порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури

- підкреслили в СБУ.

Нагадаємо

У Київській області жінці повідомили про підозру за схему з фіктивним шлюбом для чоловіків для сприяння незаконному перетину кордону ухилянтами за 5 тисяч доларів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

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