Официального решения о проведении эксгумаций в Гуте Пеняцкой нет - Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Официального решения о проведении эксгумационных работ в Гуте Пеняцкой нет. Украинская сторона пока не направляла и не получала предложений от польской стороны об участии в проведении эксгумации. Об этом журналисту УНН рассказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Еще нет никакого решения о проведении эксгумаций в Гуте Пеняцкой, это предложение Святослава Шеремета, который является руководителем Львовского коммунального предприятия "Доля". Соответственно, если будет определено время, то об этом сообщат и польских партнеров, пока это только идея Святослава Шеремета", - отметил Вятрович.
Он добавил, что еще не определено, когда это должно происходить и в каком формате, таким образом, украинская сторона не присылала и не получала предложений от польской стороны об участии в проведении эксгумации.
В свою очередь, Украинский институт национальной памяти планирует рассмотреть эту идею.
Напомним, после заявления секретаря украинского комитета памяти Святослава Шеремета о запланировано проведение эксгумационных работ в селе Гута Пеняцкая, Варшава отметила, что рассчитывает на допуск польских специалистов к этим работам.
Позже, в Варшаве раскритиковали запланированы в Украине эксгумации в Гуте Пеняцкой.