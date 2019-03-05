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Официального решения о проведении эксгумаций в Гуте Пеняцкой нет - Вятрович

Официального решения о проведении эксгумаций в Гуте Пеняцкой нет - Вятрович

Киев  •  УНН

 • 13785 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Официального решения о проведении эксгумационных работ в Гуте Пеняцкой нет. Украинская сторона пока не направляла и не получала предложений от польской стороны об участии в проведении эксгумации. Об этом журналисту УНН рассказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Еще нет никакого решения о проведении эксгумаций в Гуте Пеняцкой, это предложение Святослава Шеремета, который является руководителем Львовского коммунального предприятия "Доля". Соответственно, если будет определено время, то об этом сообщат и польских партнеров, пока это только идея Святослава Шеремета", - отметил Вятрович.

Он добавил, что еще не определено, когда это должно происходить и в каком формате, таким образом, украинская сторона не присылала и не получала предложений от польской стороны об участии в проведении эксгумации.

В свою очередь, Украинский институт национальной памяти планирует рассмотреть эту идею.

Напомним, после заявления секретаря украинского комитета памяти Святослава Шеремета о запланировано проведение эксгумационных работ в селе Гута Пеняцкая, Варшава отметила, что рассчитывает на допуск польских специалистов к этим работам.

Позже, в Варшаве раскритиковали запланированы в Украине эксгумации в Гуте Пеняцкой.

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