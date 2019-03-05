Официального решения о проведении эксгумаций в Гуте Пеняцкой нет - Вятрович

"Еще нет никакого решения о проведении эксгумаций в Гуте Пеняцкой, это предложение Святослава Шеремета, который является руководителем Львовского коммунального предприятия "Доля". Соответственно, если будет определено время, то об этом сообщат и польских партнеров, пока это только идея Святослава Шеремета", - отметил Вятрович.



Он добавил, что еще не определено, когда это должно происходить и в каком формате, таким образом, украинская сторона не присылала и не получала предложений от польской стороны об участии в проведении эксгумации.



В свою очередь, Украинский институт национальной памяти планирует рассмотреть эту идею.



Напомним, после заявления секретаря украинского комитета памяти Святослава Шеремета о запланировано проведение эксгумационных работ в селе Гута Пеняцкая, Варшава отметила, что рассчитывает на допуск польских специалистов к этим работам.



Позже, в Варшаве раскритиковали запланированы в Украине эксгумации в Гуте Пеняцкой.