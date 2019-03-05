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Офіційного рішення про проведення ексгумацій у Гуті Пеняцькій немає - В'ятрович

Офіційного рішення про проведення ексгумацій у Гуті Пеняцькій немає - В'ятрович

Київ • УНН

 • 13788 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Офіційного рішення про проведення ексгумаційних робіт у Гуті Пеняцькій немає. Українська сторона поки не надсилала і не отримувала пропозицій від польської сторони про участь у проведенні ексгумації. Про це журналісту УНН розповів голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Ще немає жодного рішення щодо проведення ексгумацій у Гуті Пеняцькій, це пропозиція Святослава Шеремети, який є керівником львівського комунального підприємства "Доля". Відповідно, якщо буде визначено якийсь час, то про це повідомлять і польських партнерів, поки що це лише ідея Святослава Шеремети", - зазначив В’ятрович.

Він додав, що ще не визначено, коли це має відбуватися та в якому форматі, таким чином, українська сторона не надсилала і не отримувала пропозицій від польської сторони про участь у проведенні ексгумації.

У свою чергу, Український інститут національної пам’яті планує розглянути цю ідею.

Нагадаємо, після заяви секретаря українського комітету пам'яті Святослава Шеремети про заплановане проведення ексгумаційних робіт у селі Гута Пеняцька, Варшава зазначила, що розраховує на допуск польських спеціалістів до цих робіт. 

Пізніше, у Варшаві розкритикували заплановані в Україні ексгумації у Гуті Пеняцькій.

Українські Національні Новини

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