Офіційного рішення про проведення ексгумацій у Гуті Пеняцькій немає - В'ятрович

"Ще немає жодного рішення щодо проведення ексгумацій у Гуті Пеняцькій, це пропозиція Святослава Шеремети, який є керівником львівського комунального підприємства "Доля". Відповідно, якщо буде визначено якийсь час, то про це повідомлять і польських партнерів, поки що це лише ідея Святослава Шеремети", - зазначив В’ятрович.



Він додав, що ще не визначено, коли це має відбуватися та в якому форматі, таким чином, українська сторона не надсилала і не отримувала пропозицій від польської сторони про участь у проведенні ексгумації.



У свою чергу, Український інститут національної пам’яті планує розглянути цю ідею.



Нагадаємо, після заяви секретаря українського комітету пам'яті Святослава Шеремети про заплановане проведення ексгумаційних робіт у селі Гута Пеняцька, Варшава зазначила, що розраховує на допуск польських спеціалістів до цих робіт.



Пізніше, у Варшаві розкритикували заплановані в Україні ексгумації у Гуті Пеняцькій.