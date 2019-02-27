Варшава розраховує, що Україна допустить польських спеціалістів до ексгумації в Гуті

"Ми сподіваємося, що українська сторона дозволить польським фахівцям брати участь в ексгумаціях в Гуті-Пеньяцькій і в усіх місцях, де поховані польські останки. Ми очікуємо, що анонсована ексгумація закінчиться християнським похованням і виправленням помилкової інформаційної дошки та вшанування пам'ятного місця", - заявили в МЗС Польщі.



Секретар українського комітету пам'яті Свіатослав Шеремета заявив у вівторок, що в Гуті вже заплановані геологорозвідувальні роботи в місцях поховання поляків, щоб визначити точну кількість жертв подій 1944 року.



Вчора посольство Польщі в Києві висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій.



Раніше, Дуда звинуватив СС "Галичина" та УПА у "геноциді" у Гуті Пеняцькій.

Зазначимо, минулого року 26 лютого президент Анджей Дуда у своєму зверненні також звинуватив українських солдатів та націоналістів у "геноциді" проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році.