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Варшава розраховує, що Україна допустить польських спеціалістів до ексгумації в Гуті

Варшава розраховує, що Україна допустить польських спеціалістів до ексгумації в Гуті

Київ • УНН

 • 12360 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Варшава розраховує, що українська сторона допустить польських спеціалістів до проведення ексгумаційних робіт у селі Гута Пеняцька на Львівщині та інших місцях, де загинули поляки під час Волинської трагедії. Про це повідомляє УНН з посиланням на tvn24. 

"Ми сподіваємося, що українська сторона дозволить польським фахівцям брати участь в ексгумаціях в Гуті-Пеньяцькій і в усіх місцях, де поховані польські останки. Ми очікуємо, що анонсована ексгумація закінчиться християнським похованням і виправленням помилкової інформаційної дошки та вшанування пам'ятного місця", - заявили в МЗС Польщі. 

Секретар українського комітету пам'яті Свіатослав Шеремета заявив у вівторок, що в Гуті вже заплановані геологорозвідувальні роботи в місцях поховання поляків, щоб визначити точну кількість жертв подій 1944 року.

Вчора посольство Польщі в Києві висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій

Раніше, Дуда звинуватив СС "Галичина" та УПА у "геноциді" у Гуті Пеняцькій.

Зазначимо, минулого року 26 лютого президент Анджей Дуда у своєму зверненні також звинуватив українських солдатів та націоналістів у "геноциді" проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році.

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