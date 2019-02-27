Варшава рассчитывает, что Украина допустит польских специалистов к эксгумации в Гуте
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Варшава рассчитывает, что украинская сторона допустит польских специалистов к проведению эксгумационных работ в селе Гута Пеняцкая во Львовской области и других местах, где погибли поляки во время Волынской трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.
"Мы надеемся, что украинская сторона позволит польским специалистам участвовать в эксгумации в Гуте-Пеньяцкой и во всех местах, где похоронены польские останки. Мы ожидаем, что анонсированная эксгумация закончится христианским погребением и исправлением ошибочной информационной доски и чествованием памятного места", - заявили в МИД Польши.
Секретарь украинского комитета памяти Свиатослав Шеремета заявил во вторник, что в Гуте уже запланированы геологоразведочные работы в местах захоронения поляков, чтобы определить точное количество жертв событий 1944 года.
Вчера посольство Польши в Киеве выразило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины в связи с попытками релятивизировать преступление в Гуте Пеняцкой.
Ранее, Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой.
Отметим, в прошлом году 26 февраля президент Дуда в своем обращении также обвинил украинских солдат и националистов в "геноциде" против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.