Варшава рассчитывает, что Украина допустит польских специалистов к эксгумации в Гуте

"Мы надеемся, что украинская сторона позволит польским специалистам участвовать в эксгумации в Гуте-Пеньяцкой и во всех местах, где похоронены польские останки. Мы ожидаем, что анонсированная эксгумация закончится христианским погребением и исправлением ошибочной информационной доски и чествованием памятного места", - заявили в МИД Польши.



Секретарь украинского комитета памяти Свиатослав Шеремета заявил во вторник, что в Гуте уже запланированы геологоразведочные работы в местах захоронения поляков, чтобы определить точное количество жертв событий 1944 года.



Вчера посольство Польши в Киеве выразило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины в связи с попытками релятивизировать преступление в Гуте Пеняцкой.



Ранее, Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой.

Отметим, в прошлом году 26 февраля президент Дуда в своем обращении также обвинил украинских солдат и националистов в "геноциде" против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.