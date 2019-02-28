У Варшаві розкритикували заплановані в Україні ексгумації у Гуті Пеняцькій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Початок заходів з метою ексгумацій останків жертв війни у Гуті Пеняцькій без офіційного повідомлення про це польську сторону – це відступ від угоди між Польщею та Україною. Про це у середу, 27 лютого, повідомило Міністерство культури і національної спадщини Польщі, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

"У зв’язку з інформацією у ЗМІ про заплановані українською стороною ексгумаційні роботи на терені Гути Пеняцької, Міністерство культури і національної спадщини інформує, що про цей факт досі не було повідомлено жодною із відповідних українських установ. Польську сторону також не поінформовано про дозвіл Міністерства культури України на проведення згаданих робіт, який, згідно з повідомленнями в мас-медіа, мав бути виданий 4 лютого", - повідомила речниця Міністерства культури і національної спадщини Анна Павловська-Поява.

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Чиновниця наголосила, що "початок процедур, спрямованих на діяльність, пов’язану із ексгумацією останків жертв війни без офіційного повідомлення про це польську сторону є відступом від положень Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про збереження місць пам'яті і поховання жертв війни та політичних репресій, підписаної у Варшаві 21 березня 1994 року.

Водночас у четвер, 28 лютого, президент Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек наголосив, що питання запланованих українською стороною робіт у Гуті Пеняцькій – це частина політичної гри перед майбутніми виборами в Україні. Він додав, що його здивувала інформація українців, які ставлять під сумнів кількість жертв українських націоналістів.

Шарек підкреслив, що у справі кількості польських жертв у Гуті Пеняцькій серед істориків "немає жодної дискусії та сумнівів".

Нагадаємо, посольство Польщі в Києві висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій.

Раніше, Дуда звинуватив СС "Галичина" та УПА у "геноциді" у Гуті Пеняцькій.

Зазначимо, минулого року 26 лютого президент Анджей Дуда у своєму зверненні також звинуватив українських солдатів та націоналістів у "геноциді" проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році.

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