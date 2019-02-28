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В Варшаве раскритиковали запланированые в Украине эксгумации в Гуте Пеняцкой

В Варшаве раскритиковали запланированые в Украине эксгумации в Гуте Пеняцкой

Киев  •  УНН

 • 9922 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Начало мероприятий с целью эксгумаций останков жертв войны в Гуте Пеняцкой без официального сообщения об этом польской стороне - это отступление от соглашения между Польшей и Украиной. Об этом в среду, 27 февраля, сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"В связи с информацией в СМИ о запланированных украинской стороной эксгумационные работы на территории Гуты Пеняцкой, Министерство культуры и национального наследия информирует, что об этом факте еще не было сообщено ни одним из соответствующих украинских учреждений. Польскую сторону тоже не проинформировано о разрешении Министерства культуры Украина на проведение упомянутых работ, которое, согласно сообщениям в СМИ, должен был быть выдано 4 февраля", - сообщила пресс-секретарь Министерства культуры и национального наследия Анна Павловская-Появление. 

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Чиновница отметила, что "начало процедур, направленных на деятельность, связанную с эксгумацией останков жертв войны без официального сообщения об этом польской стороні является отступлением от положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий, подписанного в Варшаве 21 марта 1994.

В то же время в четверг, 28 февраля, президент Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек отметил, что вопрос запланированных украинской стороной работ в Гуте Пеняцкой - это часть политической игры перед предстоящими выборами в Украине. Он добавил, что его удивила информация украинцев, которые ставят под сомнение количество жертв украинских националистов.

Шарек подчеркнул, что в деле количества польских жертв в Гуте Пеняцкой среди историков "нет никакой дискуссии и сомнений".

Напомним, посольство Польши в Киеве выразило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины в связи с попытками релятивизировать преступление в Гуте Пеняцкой.

Ранее, Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой.

Отметим, в прошлом году 26 февраля президент Дуда в своем обращении также обвинил украинских солдат и националистов в "геноциде" против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.

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