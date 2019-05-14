Официально САП: Крючкову разрешен выезд в Германию на 10 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Подозреваемый в производстве НАБУ экс-глава компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков получил разрешение на выезд в Германию сроком на 10 дней. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины предоставила ему разрешение на выезд за границу по уважительным причинам. Разрешение действует 10 дней", - сообщили в САП.
Напомним, информацию о том, что Крючкову вернули паспорт и он якобы уже выехал в Германию в собственном Telegram-канале сообщил журналист Олег Новиков.
Глава САП Назар Холодницкий в комментарии УНН отметил, что ничего об этой ситуации не знает, потому что находится в отпуске.
Как писал УНН, НАБУ объявило подозрение Крючкову в хищении средств государственных облэнерго. 15 апреля Крючкова экстрадировали из Мюнхена в Украину.
Прокуроры просили суд избрать ему меру пресечения в виде ареста с правом залога в более 300 млн грн. Тогда следователи отмечали, что Крючков может покинуть страну и скрываться от следствия, однако суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста с размером залога всего в 7 млн грн, которую Крючков внес и был выпущен на свободу с электронным браслетом.
С 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.
Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.
По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.
По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосеть" "препятствует председатель САП Назар Холодницкий".
Добавим, что недавно, прокуроры Холодницкого третий раз отказались подписать подозрения фигурантам упомянутого дела "Крючкова-Суркисов".