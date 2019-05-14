Офіційно САП: Крючкову дозволено виїзд до Німеччини на 10 днів

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України надала йому дозвіл на виїзд за кордон з поважних причин. Дозвіл діє 10 днів", - повідомили у САП.

Нагадаємо, інформацію про те, що Крючкову повернули паспорт і він нібито вже виїхав до Німеччини у власному Telegram-каналі сьогодні повідомив журналіст Олег Новіков.

Очільник САП Назар Холодницький у коментарі УНН зазначив, що нічого про цю ситуацію не знає, бо перебуває у відпустці.

Як писав УНН, НАБУ оголосило підозру Крючкову у розкраданні коштів державних обленерго. 15 квітня Крючкова екстрадували з Мюнхена до України.

Прокурори просили суд обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту із правом застави у понад 300 млн грн. Тоді, слідчі наголошували, що Крючков може покинути країну та переховуватися від слідства, однак суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту із розміром застави всього у 7 млн грн, яку Крючков вніс та був випущений на волю з електронним браслетом.

З 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" у розмірі понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

За словами журналіста та народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає голова САП Назар Холодницький".

Додамо, що нещодавно, прокурори Холодницького втретє відмовилися підписати підозри фігурантам згаданої справи "Крючкова-Суркісів".