Официально: Харьковская область 11 апреля перейдет в "красную зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В воскресенье, 11 апреля, на территории Харьковской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Так, по словам Немчинова, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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"По результатам Государственная комиссия решила: установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 1,823 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, - 19,6 тысячи, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера - 4,9 тысячи. Летальных случаев за сутки - 419.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.