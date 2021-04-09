Офіційно: Харківська область 11 квітня перейде у "червону зону"

Так, за словами Немчінова, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"За результатами Державна комісія вирішила: встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,823 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 квітня, - 19,6 тисячі, невелике зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 4,9 тисячі. Летальних випадків за добу - 419.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.