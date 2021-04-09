Офіційно: завтра Івано-Франківська область вийде з "червоної зони"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Завтра, 10 квітня, на території Івано-Франківської області скасують обмеження "червоної зони". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Цитата
"За результатами Державна комісія вирішила: скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - написав Немчінов.
Раніше
8 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Івано-Франківська область уже завтра буде виведена з червоного рівня.
Доповнення
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.