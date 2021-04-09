Офіційно: завтра Івано-Франківська область вийде з "червоної зони"

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Завтра, 10 квітня, на території Івано-Франківської області скасують обмеження "червоної зони". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

"За результатами Державна комісія вирішила: скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - написав Немчінов.

Раніше 

8 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Івано-Франківська область уже завтра буде виведена з червоного рівня.

Доповнення

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

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