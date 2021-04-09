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Официально: завтра Ивано-Франковская область выйдет из "красной зоны"

Официально: завтра Ивано-Франковская область выйдет из "красной зоны"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Завтра, 10 апреля, на территории Ивано-Франковской области отменят ограничения "красной зоны". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Цитата

"По результатам Государственная комиссия решила: отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.

Ранее

8 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Ивано-Франковская область уже завтра будет выведена из красного уровня.

Дополнение

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

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