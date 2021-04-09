Официально: завтра Ивано-Франковская область выйдет из "красной зоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Завтра, 10 апреля, на территории Ивано-Франковской области отменят ограничения "красной зоны". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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"По результатам Государственная комиссия решила: отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.
Ранее
8 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Ивано-Франковская область уже завтра будет выведена из красного уровня.
Дополнение
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.