Официальный курс гривны установлен на уровне 28,01 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 января установлены на таком уровне:
28,013366 грн за доллар;
33,798126 грн за евро;
0,486340 грн за российский рубль;
37,931524 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 5 января, наличный курс всех валют не изменился.