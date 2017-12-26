Официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 декабря установлены на таком уровне:
27,950921 грн за доллар;
33,130227 грн за евро;
0,479310 грн за российский рубль;
37,406543 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 25 декабря, курс всех валют возрос.