Официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 января установлены на таком уровне:
27,890540 грн за доллар;
33,532796 грн за евро;
0,484210 грн за российский рубль;
37,830321 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 3 января, курс гривны и российского рубля снизился, евро и фунт, наоборот, поднялся.