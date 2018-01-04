Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 січня встановлені на такому рівні:
27,890540 грн за долар;
33,532796 грн за євро;
0,484210 грн за російський рубль;
37,830321 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 3 січня, готівковий курс гривні та російського рубля знизився, євро та фунт, навпаки, піднявся.