Официальный курс гривны установлен на уровне 27,79 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,79 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 ноября установлены на таком уровне:
27.795828 грн за доллар;
31.553824 грн за евро;
0.423290 грн за российский рубль;
35.662098 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 ноября курс доллара и российского рубля — вырос, курс других валют — снизился.