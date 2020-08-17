Официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На 17 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.347400 грн за доллар;
32.308200 грн за евро;
0.373280 грн за российский рубль;
35.847000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 августа курс российского рубля вырос, остальных валютам — снизился.